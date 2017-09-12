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Новини Регіони Синхроністка Анна Волошина отримала нагороду як найкраща спортсменка місяця на Харківщині
Синхроністка Анна Волошина отримала нагороду як найкраща спортсменка місяця на Харківщині
12 Вересня 2017 Поділитися
Відділення Національного олімпійського комітету у Харківській області спільно з управлінням у справах молоді та спорту ОДА провели вшанування кращого спортсмена та тренера липня за підсумками виступів на міжнародних та Всеукраїнських змаганнях.
Ними стали представники синхронного плавання – Анна Волошина, яка здобула 6 срібних і бронзових винагород на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті 2017 та Світлана Саїдова – заслужений тренер України.
Спортсменці і наставниці були вручені почесні грамоти й подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Харківської області та управління молоді і спорту.
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