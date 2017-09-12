Синхроністка Анна Волошина отримала нагороду як найкраща спортсменка місяця на Харківщині

Відділення Національного олімпійського комітету у Харківській області спільно з управлінням у справах молоді та спорту ОДА провели вшанування кращого спортсмена та тренера липня за підсумками виступів на міжнародних та Всеукраїнських змаганнях.

Ними стали представники синхронного плавання – Анна Волошина, яка здобула 6 срібних і бронзових винагород на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті 2017 та Світлана Саїдова – заслужений тренер України.

Спортсменці і наставниці були вручені почесні грамоти й подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Харківської області та управління молоді і спорту.