У Чернігові провели Олімпійський урок

Щорічно, в другу суботу вересня, в Україні відзначають День фізичної культури і спорту.

9 вересня в чернігівському Центральному парку культури і відпочинку зібралося чимало спортсменів та гостей.

Урочистим маршем разом з ветеранами спорту Чернігівщини, а їм цього дня особлива увага, пройшли і зовсім юні спортсмени, які роблять свої перші кроки в спорті. Очолив парад майстер спорту СРСР, заслужений тренер України, Почесний працівник фізичної культури і спорту Петро Лобас. Факелоносець - майстер спорту України міжнародного класу, знаменита чернігівська легкоатлетка Ольга Бібік. Державний прапор України несли: Попружний Юрій – майстер спорту України з кульової стрільби, призер чемпіонату світу серед юніорів, переможець та призер чемпіонату Європи серед юніорів, Левковська Ганна – майстер спорту України з кульової стрільби, призерка чемпіонатів Європи серед юніорів, Савоста Вікторія – майстер спорту України з кульової стрільби, призерка чемпіонатів Європи серед юніорів, Корець Вероніка – майстер спорту України з боксу, призерка чемпіонатів Європи серед юніорів. Прапор Національного олімпійського комітету України несли: Лісогор Марина – майстер спорту України міжнародного класу з лижних гонок, учасниця зимових Олімпійських ігор Сочі 2014 р., призерка чемпіонату світу з лижоролерів, переможниця та призерка Кубків Європи, Коломієць Олексій – чотириразовий срібний та бронзовий призер з плавання ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор, Бистревський Денис – срібний та бронзовий призер з плавання ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор, Авраменко Катерина - учасниця ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор.





Вітання Президента НОК України, Олімпійського чемпіона Бубки Сергія зачитала директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА, перший заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області Лемеш Ніна.

Спортсменів привітали обласні і міські спортивні керівники. Кращі з них відмічені нагородами, грамотами та подяками, а ветеранам спорту вручили квіти.

Під завзяту музику присутні виконали традиційну зарядку, а потім на території парку, влаштували показові виступи з різних видів спорту.

Кожен, хто бажає, міг вибрати собі вподобаний вид спорту, і тут же записатися в секцію, приєднавшись таким чином до великої і дружної спортивної родини.

Від відділення НОК України в Чернігівській області юні спортсмени отримали морозиво.