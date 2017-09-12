Спортивна спільнота Волині відсвяткувала професійне свято

В актовому залі Волинського обласного училища культури і мистецтв ім. І.В. Стравінського зібралося чимало спортсменів, тренерів, спортивних функціонерів.

Прийшли на дійство і представники влади: голова Волинської ОДА Володимир Гунчик, його заступник Світлана Мишковець, заступник голови обласної ради, голова відділення НОК України у Волинській області Роман Карпюк. Завітав на свято і начальник управління СБУ у Волинській області Юрій Фелонюк, який, до слова, є почесним президентом обласної федерації боксу.

Дійство розпочалося із виступу вихованців училища, які презентували присутнім міні-концерт. Після цього до винуватців дійства звернувся голова Волинської ОДА Володимир Гунчик:

«Ми горді вами. Горді тими успіхами, які має Волинь. Така маленька область, але з такими величезними досягненнями у спорті», – заявив губернатор. Очільник області розповів, що на Волині закінчується будівництво п’яти шкіл, в кожній з яких буде сучасний спортивний зал. Анонсував Володимир Гунчик і загальнообласне фінансування федерацій та придбання квартир для найкращих спортсменів.

«Буду підтримувати будь-які ваші починання», – резюмував голова ОДА.

Заступник голови обласної ради, голова відділення НОК України у Волинській області Роман Карпюк відзначив, що фізична культури і спорт сьогодні є невід’ємною частиною сучасного способу життя, соціального і культурно-морального розвитку суспільства, важливим чинником зміцнення здоров’я кожного громадянина держави. Відтак, формування здорового способу життя, підтримка фізкультурно-спортивного руху, зміцнення матеріально-технічної бази спортивних закладів, залучення в спортивні зали та на майданчики якнайбільше дітей, молоді та їх батьків залишається основним державним завданням. Адже заняття фізкультурою загартовують не тільки тіло, а й дух людини, допомагають розвивати такі якості, як воля, впевненість, наполегливість, цілеспрямованість, тощо. Впевнений, що фізична культура і спорт буде міцним підґрунтям та вагомою запорукою популяризації спортивного руху в області, зміцнення здоров’я громадян, досягнення нових звершень і перемог.

Кращих спортсменів та тренерів нагородили грамотами та грошовими преміями обласної державної адміністрації та обласної ради.

Дійство продовжив святковий концерт.