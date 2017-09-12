На Донеччині відбулася зустріч керівництва області з провідними спортсменами, тренерами, фахівцями спортивної сфери

9 вересня з нагоди Дня фізичної культури і спорту в Краматорську пройшла зустріч керівництва Донецької облдержадміністрації з провідними спортсменами, тренерами, фахівцями галузі.

У привітальному слові заступник голови Донецької облдержадміністрації, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області Віктор Ремський висловив подяку всім, хто робить внесок у зміцнення спортивного іміджу регіону та України.

«Ми зібралися привітати найкращих спортсменів Донеччини, які своїми спортивними досягненнями черговий раз дають нам можливість пишатися кожним містечком нашої області, пишатися нашою державою. Я хотів би подякувати тренерам, нашим учасникам Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх ігор – ваш приклад є надзвичайно важливим для виховання молоді, нашого майбутнього. Своєю силою духу, волею, жагою до перемоги ви надихаєте всіх нас, щоб кожен у своєму напрямку робив щось цінне на благо України», - сказав Віктор Ремський.

Також він підкреслив, що в ході реалізації в регіоні інфраструктурних проектів спорту приділяється значна увагу. Будуються нові спортмайданчики, у нових опорних школах відкриваються спортзали, де влаштовуватимуться місцеві локації для розвитку різних видів спорту. З метою забезпечення необхідних тренувальних умов для провідних спортсменів в Донецькій області планується створення власної олімпійської бази.

Після привітальних слів Віктор Ремський вручив почесні грамоти, подяки Донецької обласної державної адміністрації, грамоти управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, плакетки кращим спортсменам і тренерам Донеччини з олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту серед інвалідів за підсумками червня, липня і серпня поточного року, сертифікати на виплату одноразової грошової винагороди за успішні виступи на Дефлімпійських та Всесвітніх іграх 2017 року.

Так, розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15 серпня 2017 року № 943 «Про виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області» затверджені та здійснені виплати одноразових грошових винагород на загальну суму 1207 тис. грн.