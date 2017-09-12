На Буковині розпочались Олімпійські уроки

11 вересня в Чернівецькому вищому комерційному училищі Київського КНТЕУ проведено Олімпійський урок з пропаганди здорового способу життя та залучення до занять фізичною культури і спорту.

Серед запрошених гостей на заході був присутній заслужений чемпіон світу, учасник трьох Олімпійських ігор, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Чернівецькій області Іван Гешко.

Під час заходу учні ознайомилися з історією розвитку Олімпійських ігор та Олімпійськими чемпіонами України, зокрема Буковини.

Серед учнів проводилися спортивні змагання, конкурси та вікторина на олімпійську тематику, переможці яких були нагороджені футбольними, волейбольними та баскетбольними м’ячами.

Всі учасники змагань отримали сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

Подібні Уроки проходитимуть і в інших закладах міста та області.