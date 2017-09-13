Новиниlarr НОКlarr Національний олімпійський комітет України починає прийом фоторобіт на конкурс «Спортивної фотографії»
Національний олімпійський комітет України починає прийом фоторобіт на конкурс «Спортивної фотографії»
13 Вересня 2017 Поділитися
Національний олімпійський комітет України починає прийом фоторобіт на конкурс «Спортивної фотографії»

Комісія Національного олімпійського комітету України «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» починає прийом робіт на 11-й Всеукраїнський конкурс «Спортивної фотографії».

Участь у конкурсі можуть взяти як фотографи-професіонали, так і фотографи-аматори, а також діти до 16 років.

 

У порівнянні з минулим роком, всі роботи повинні бути представлені лише у цифровому форматі та відповідати наступним вимогам:

•      Цифровий знімок: файл у форматі JPEG, не менше ніж 2400 х 3600 пікселів;

•      Колаж та комп’ютерна графіка не допускається, за винятком необхідної корекції кольору та контрасту.

 

Свої світлини (однією людиною може бути надіслано не більше 5 фотографій), що мають бути зроблені виключно протягом 2017 року, потрібно надіслати на електронну адресу: konkurs.nok@gmail.com до 15 жовтня 2017 року!

 

Більш детальну інформацію про умови Конкурсу можна ознайомитись за посиланням http://noc-ukr.org/about/projects/fotokonkurs/

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 149
Буенос-Айрес-2018 0388
Лозанна-2020 0849
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в