Святкування дня народження Одеси по-спортивному

Два дні поспіль до Дня міста та з нагоди Дня фізичної культури і спорту в Одеському парку Перемоги відбувався спортивно-розважальний фестиваль: виступи вокальних та танцювальний колективів, майстер-класи, дитячі аніматори, фото-зони, фудкорт та виставка декоративно-прикладного мистецтва.

Активну участь у святі брали відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області, «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», управління молодіжної політики та спорту ОДА.

Яскрава спортивна програма розпочалась запальною зумбою, яку встигли полюбити як одесити так і гості міста. До активних рухів долучились і дорослі, і дітлахи.

Далі під запальні українські пісні на сцену вийшли юні козаки в національних костюмах Одеської школи Міжнародної федерації боєвого гопака, які майстерно виконували вправи з різним козацьким атрибутом .

Під бурхливі овації глядачів продемонстрували свій майстер-клас і команди тхеквондо спортивного комплексу «Аrt sport». Протягом фестивалю на окремій локації проводився сеанс одночасної гри з шахів та шашок під керівництвом тренера, кандидата у майстри спорту Юрія Кузнєцова. Хлопчики та дівчатка із захопленням змагались з майстром і між собою.

У середині парку між деревами розташувалась ще одна спортивна локація, де дорослі й малі мали можливість відчути себе справжніми «Робін Гудами», адже там стояли мішені та луки зі стрілами. А допомагали у стрільбі спортсмени клубу Середньовікового історичного бою «Каттегат».

Програма свята була насичена, кожен знайшов для себе щось захопливе і неймовірно цікаве. Веселий, спортивний, активний настрій та святкова атмосфера об’єднала усіх жителів та гостей міста.