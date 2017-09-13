Віталій Новаковський – найкращий спортсмен серпня на Черкащині

Звання найкращого спортсмена серпня на Черкащині здобув майстер спорту України з велоспорту Віталій Новаковський.

На відкритому чемпіонаті України з велоспорту в індивідуальній та груповій гонці, що проходили у місті Богуслав, черкащанин посів 2 місцяв індивідуальній гонці та у індивідуальній гонці на командний час.

Спортсмен та його тренер Віталій Степаненко отримають грошову винагороду від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.