Новиниlarr Регіониlarr Віталій Новаковський – найкращий спортсмен серпня на Черкащині
Віталій Новаковський – найкращий спортсмен серпня на Черкащині
13 Вересня 2017 Поділитися
Віталій Новаковський – найкращий спортсмен серпня на Черкащині

Звання найкращого спортсмена серпня на Черкащині здобув майстер спорту України з велоспорту Віталій Новаковський.

На відкритому чемпіонаті України з велоспорту в індивідуальній та груповій гонці, що проходили у місті Богуслав, черкащанин  посів 2 місцяв індивідуальній гонці та у індивідуальній гонці на командний час.

Спортсмен та його тренер Віталій Степаненко отримають грошову винагороду від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.

Останнє в медіа
loader
loader
Календар спортивних подій 2017
Олімпійська зарядка
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 149
Буенос-Айрес-2018 0388
Лозанна-2020 0849
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в