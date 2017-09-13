Житомир приймав космічний напівмарафон

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10 вересня у Житомирі за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України відбувся другий космічний напівмарафон.
Цей захід - справжня спортивна феєрія: забіги на різні дистанції для дорослих та дітей, спортивне містечко, ярмарка спорту, конкурси і розваги.
Окрім традиційної напівмарафонської дистанції в
Цьогоріч у напівмарафоні брали участь понад 300 учасників, що вдвічі більше, ніж минулого. До святкування долучився перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.
Переможцями, які здолали дистанцію в 21км серед жінок стали:
І місце – Наталія Батрак (Харків)
ІІ місце – Тетяна Вернигор (Харків)
ІІІ місце – Олена Китиця (Миколаїв)
Переможці серед чоловіків:
І місце – Юрій Русюк (Луцьк)
ІІ місце – Юрій Грицак (Миколаїв)
ІІІ місце – Олександр Бабарика (Рівне).