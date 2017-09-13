Житомир приймав космічний напівмарафон

10 вересня у Житомирі за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України відбувся другий космічний напівмарафон.

Цей захід - справжня спортивна феєрія: забіги на різні дистанції для дорослих та дітей, спортивне містечко, ярмарка спорту, конкурси і розваги.

Окрім традиційної напівмарафонської дистанції в 21,1 км , учасники змагання долали дистанції 5 км . Також були окремі забіги для дітей на 100 і 300м, шкільні естафети на 317м, а представники підприємств і організацій долучилися до «корпоративного» забігу на 2,5 км .

Цьогоріч у напівмарафоні брали участь понад 300 учасників, що вдвічі більше, ніж минулого. До святкування долучився перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

Переможцями, які здолали дистанцію в 21км серед жінок стали:

І місце – Наталія Батрак (Харків)

ІІ місце – Тетяна Вернигор (Харків)

ІІІ місце – Олена Китиця (Миколаїв)

Переможці серед чоловіків:

І місце – Юрій Русюк (Луцьк)

ІІ місце – Юрій Грицак (Миколаїв)

ІІІ місце – Олександр Бабарика (Рівне).