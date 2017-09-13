У Маріуполі відбувся Кубок України з боксу

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З 4 по 10 вересня в Маріуполі в спортивному комплексі «Іллічівець» проходив Кубок України з боксу – 49-й Меморіал Макара Мазая.
Участь у змаганнях взяли 114 боксерів з 22 регіонів України: Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та міста Києва.
Кращими у своїх вагових категоріях стали:
49 кг – Євгеній Овсянніков (Черкаська область);
52 кг – Ростислав Білостоцький (Донецька область);
56 кг – Тамірлан Мірашов (Кіровоградська область);
60 кг – Зоравор Петросян (Полтавська область);
64 кг – Юрій Шепелюк (Рівненська область);
69 кг – Віктор Петров (Хмельницька область);
75 кг – Валерій Харламов (Одеська область);
81 кг – Денис Солоненко (Вінницька область);
91 кг – Костянтин Пінчук (Дніпропетровська область);
+91 кг – Олександр Бабич (м. Київ).
За підсумками Кубка України перше місце в загальнокомандному заліку посіли господарі – боксери Донецької області, у активі яких виявилося 370 очок. Другими стали представники Києва (360 очок), третіми – Черкаської області (254 очки).
Кращим боксером змагань за рішенням журі визнано Віктора Петрова з Хмельниччини, а за проявлену волю до перемоги нагороджено Валерія Харламова з Одещини.