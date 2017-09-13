Спортивне свято з нагоди Дня фізичної культури та спорту

До Дня фізичної культури та спорту на Вінницькому стадіоні Центрального парку культури і відпочинку провели спортивне свято.

Його головним організатором виступив спорткомітет Вінницької міської ради за підтримки спортуправління Вінницької ОДА і відділення НОК України у Вінницькій.

Увазі учасників запропонували чимало різноманітних локацій. Спортивні школи презентували свої досягнення і запрошували на безкоштовне навчання.

Усі охочі могли покидати м’яча у баскетбольне кільце, пограти у шахи чи шашки з чемпіонами. Поруч свою майстерність демонстрували боксери, штангісти, сумо їсти, а також зіркові батутисти, майстри спорту міжнародного класу, яких спеціально запросили із Миколаєва. Цікавість викликала виставка спортивних автомобілів.

У рамках спортивного свята відділення Національного олімпійського комітету провело Олімпійський урок. До нього входила зарядка за участю олімпійців-легкоатлетів: Джойс Коби, Андрія Ковенка, Олени Колесниченко, Михайла Книша, Олександра Романенка і призера Олімпійських ігор з плавання Павла Хникіна.

Сотні дітей повторювали за ними фізкультурні рухи. Кращі серед них отримали у подарунок футболки.

На завершення представники відділення НОК України у Вінницькій області провели вікторину на знання олімпійської тематики.



