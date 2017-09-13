Олімпійський урок завітав до Миколаєва

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9 вересня відбувся свято фізичної культури і спорту, який традиційно проводить облдержадміністрація Миколаєва.
Місцем проведення знову став улюблений майданчик біля пам’ятника адмірала Макарова на Флотському бульварі.
Начальник відділу спорту Миколаївської облдержадміністрації Олександр Садовський, перший заступник голови обласного відділення НОК України в Миколаївській області Вадим Прокопович, начальник міськспортуправління Олег Машкін привітали тренерів, спортсменів і звичайних жителів Миколаєва зі святом спорту. Були вручені нагороди вчителям фізкультури з усієї області, спортивним тренерам, директорам спортшкіл і ветеранам спорту, вимовлені теплі слова і вручені подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області.
Свою почесну подяку отримала і надія миколаївської легкої атлетики в спринтерському бігу Олександру Соколову, голові спортклубу НУК Людмилі Вакулиною, директору СДЮСШОР з веслування імені героя-десантника Миколи Гуцаленко Марині Пришутовій, відомому тренеру Ірині Симонової, байдарочницям Людмилі Кукліновскій та Юлії Колесник і багатьом іншим, хто небайдужий до спортивного життя міста й області.
Спільно зі святом спорту був проведений і «Олімпійський урок». Відзначимо, що тепло на святі вшановували представників Миколаївщини на всеукраїнському змаганні «Олімпійське лелеченя», де команда виборола перемогу в конкурсі «Презентація команди».
Показовими виступами відзначилися майстри спортивної акробатики, художньої гімнастики, аерокікбоксингу, члени і кандидати до молодіжної збірної України, переможці всеукраїнських та міжнародних турнірів. А юні бадмінтоністи, які тренуються в ФОК на Намиві, прийшли на свято зі своїми численними нагородами.