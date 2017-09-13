В ЧНУ відзначили День фізичної культури і спорту

В Навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького відзначили професійне свято «День фізичної культури і спорту».

Привітати зі святом адміністрацію, викладачів, студентів вишу завітали ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко, проректори, представники депутатського корпусу Черкащини, управлінь освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА, профспілкового комітету ЧНУ, обласних відділень Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Національного олімпійського комітету в Черкаській області.

До привітань викладачів та студентів долучився і випускник вишу, заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області, заслужений майстер спорту України, почесний громадянин Черкас, дворазовий чемпіон та дворазовий срібний призер Паралімпійських ігор, багаторазовий чемпіон і рекордсмен світу та Європи Антон Скачков, який відзначив викладачів та студентів подяками обласного відділення НОК.

За останній рік студенти примножили значимість університету своїми спортивними досягненнями. Чоловіча збірна команда ЧНУ з баскетболу входить до четвірки кращих в Україні серед вищих навчальних закладів. До складу професійних команд із ігрових видів спорту входять понад 20 студентів (баскетбол, футбол, хокей на траві, волейбол). До складу національних збірних команд України входять 3 викладачі та 23 студенти університету з 11 видів спорту.

Вагомі досягнення на міжнародній арені: 11 студентів здобули перемоги різного рівня на чемпіонатах і кубках Європи та світу. Значні здобутки студентів і на всеукраїнському рівні: за останній рік було здобуто 17 золотих, 21 срібну та 33 бронзові нагороди.

Свої таланти студенти інституту продемонстрували і на святі. Гучними оплесками зал зустрів майстра спорту України, срібного призера 13-ї літньої Універсіади 2017 року, учасника 29 Всесвітньої літньої Універсіади 2017 року (м.Тайбей, Китай) Олександра Каракая та срібного призера Кубку світу 2017 року з кікбоксингу, майстра спорту міжнародного класу Романа Щербатюка, які підняли на початку свята державний прапор України.

Дивували глядачів майстри спорту з художньої гімнастики сестри Смолови, Стас Павленко з «Акробатичним експромтом», шоу-балет інституту. Вразила своїм виступом першокурсниця, чемпіонка України з полденсу Діана Нерознак.