Легкоатлетична «розминка з олімпійцем»

11 вересня у Вінницькій школі № 30 відбувся Олімпійський урок. На нього були запрошені всі учні першої зміни – близько 800 дітей.

Святковий парад кращих спортсменів навчального закладу (медалістів) присвятили відкриттю нового сучасного майданчику для ігрових видів спорту. Показова програма складалася із танцювальних і акробатичних номерів.

Дітей і педагогів привітав голова відділення НОК України у Вінницькій області, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з плавання Павло Хникін. Він подарував школі комплект м’ячів, а всім учасникам заходу вручив олімпійські сувеніри.

Призерка нещодавньої Всесвітньої універсіади, медалістка юнацької Олімпіади і учасниця дорослих Олімпійських ігор з легкої атлетики Олена Колесниченко провела з учнями третього класу «Розминку з олімпійцем».

«Школярам, безумовно, урок з олімпійцем сподобався. До того ж кожен на згадку отримав невеличкий сувенір», – прокоментував Павло Хникін.

Захід відкрив Олімпійський тиждень у школі № 30. Під час нього ще проходитимуть турніри з футболу, «Веселі старти» тощо. Ще однією родзинкою стане шоу, яке складається з елементів квесту, спортивного орієнтування та інтелектуальних ігор.

«Учасники матимуть маршрутні листи і шукатимуть точки, де знайдуть конверти із завданнями: кросвордами, загадками. На фініші необхідно надати відповіді. Все це робиться на швидкість», – поділилися вчителька фізичної культури школи № 30 Наталя Швед.