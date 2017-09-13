Легкоатлетична «розминка з олімпійцем»

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11 вересня у Вінницькій школі № 30 відбувся Олімпійський урок. На нього були запрошені всі учні першої зміни – близько 800 дітей.
Святковий парад кращих спортсменів навчального закладу (медалістів) присвятили відкриттю нового сучасного майданчику для ігрових видів спорту. Показова програма складалася із танцювальних і акробатичних номерів.
Дітей і педагогів привітав голова відділення НОК України у Вінницькій області, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з плавання Павло Хникін. Він подарував школі комплект м’ячів, а всім учасникам заходу вручив олімпійські сувеніри.
Призерка нещодавньої Всесвітньої універсіади, медалістка юнацької Олімпіади і учасниця дорослих Олімпійських ігор з легкої атлетики Олена Колесниченко провела з учнями третього класу «Розминку з олімпійцем».
«Школярам, безумовно, урок з олімпійцем сподобався. До того ж кожен на згадку отримав невеличкий сувенір», – прокоментував Павло Хникін.
Захід відкрив Олімпійський тиждень у школі № 30. Під час нього ще проходитимуть турніри з футболу, «Веселі старти» тощо. Ще однією родзинкою стане шоу, яке складається з елементів квесту, спортивного орієнтування та інтелектуальних ігор.
«Учасники матимуть маршрутні листи і шукатимуть точки, де знайдуть конверти із завданнями: кросвордами, загадками. На фініші необхідно надати відповіді. Все це робиться на швидкість», – поділилися вчителька фізичної культури школи № 30 Наталя Швед.