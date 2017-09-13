Фестиваль спорту в Одесі

В Одеській області працівники спорту і спортсмени уміють досягати високих результатів та завжди активно відзначають своє професійне свято.

За традицією перша декада вересня насичена фізкультурно-оздоровчими, спортивно-масовими заходами з нагоди Дня фізичної культури та спорту України.

9 вересня в Одесі на всіх спортивних майданчиках і стадіонах, в парках і скверах проведено чимало спортивно-видовищних заходів. Серед них - традиційний щорічний забіг «Вгору по Потьомкінських сходах». Цього разу подолати на швидкість сходинки вирішили більш ніж 900 чоловік. Малюки-дошкільнята долали не всі 192 сходинки, а тільки два прольоти, з чим вони відмінно впоралися. Наймолодшому учаснику було всього шість років, найстаршому - понад 70.

Грандіозно з фотовиставками, стендами, здобутими нагородами та показовими виступами проходила презентація дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста з 32 видів спорту, серед яких: легка атлетика, спортивна і художня гімнастика, всі види боротьби, ігрові види спорту - волейбол, футбол, баскетбол і навіть хокей з шайбою, тхеквондо, фехтування та інші.

Родзинкою спортивного фестивалю стало встановлення рекорду з наймасовішого виконання вправи «Планка». «Ми впевнені, що будь-яким спортивним заходам в місті тепер буде супроводжувати удача, адже офіційна кількість учасників рекорду склала 777 чоловік!» – зазначив, вітаючи одеситів. представник Національного реєстру рекордів Дмитро Яіцький. Найстаршому учаснику – 90 років.

А на головній сцені заступник мера міста Одеса Зінаїда Цвірінько, голова депутатської комісії міської ради з питань освіти, спорту, культури і туризму Олег Етнарович привітали всіх зі святом та вручили нагороди, цінні призи і сертифікати видатним спортсменам і тренерам, керівникам спортивних й громадських організацій, переможцям і учасникам Дефлімпійських ігор в Туреччині та призерам Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту в Польщі.

Протягом свята зі сцени лунали спортивні пісні та виступи чарлідерів, вихованців ушу, спортивної і художньої акробатики й танців.

Крім того яскравими спортивними подіями Дня фізкультури і спорту в Одесі стали: спортивний фестиваль Benefit sport EXPO на Морвокзалі; «Спорт для всіх» у парку Шевченка - «Спортивний калейдоскоп», «Веселі старти»; турнір з міні-футболу на стадіоні «Спартак»; майстер-класи з гімнастичних видів спорту; «Тато, мама, я - спортивна сім'я»; шаховий турнір; спортивне свято «Веселі старти», змагання з плавання, районні спортивні змагання «Енергійна країна»; чемпіонат з футболу; спортивні змагання «Швидше, вище, сильніше».