У Дніпрі пройшов перший турнір на призи Олімпійських чемпіонів з вітрильного спорту Євгена Браславця та Ігоря Матвієнка

Відділення НОК України в Дніпропетровській області продовжує спрямовувати свої зусилля на організацію та проведення змагань, які присвячені нашим славетним спортсменам, тренерам та, звісно, олімпійцям.

Так, напередодні у Дніпрі пройшли змагання з вітрильного спорту на призи Олімпійських чемпіонів Атланти з вітрильного спорту Євгена Браславця та Ігоря Матвієнко. Це був прем’єрний турнір, присвячений нашим славетним спортсменам, які й нині активно виступають. Саме через це головні дійові особи були відсутні й не мали можливості особисто вручити нагороди кращим з кращих у чотирьох дисциплінах – класі Оптиміст, Кадет, Лазер 4,7 – Європа та у класі 470, в якому дует Браславець-Матвієнко й здобули золото Ігор-1996. Змагання пройшли на базі ШВСМ.

На старт вийшли півтора десятки човнів та екіпажів. Почесним гостем свята, який виступав поза заліком, став віце-чемпіон світу й Європи у класі яхт SB20 Ігор Севєр’янов. А безпосередніми учасниками дійства, яке прикрасило собою гарний сонячний день у місті на Дніпрі й зібрало дуже багато глядачів, стали бронзовий призер чемпіонату світу у класі «Кадет» Єгор Самарин та віце-чемпіон України у класі 470 Денис Осляк й інші спортсмени. Трохи жаль, але підвела яхтсменів погода. Точніше, вітер. А ще точніше – практично повна його відсутність, що набагато технічно ускладнило задачу спортсменів. Але вони всі впорались із завданням.

Саме дует Самарин і Осляк прогнозовано став сильнішим в олімпійському класі яхт 470. Вони виявилися швидшими за суперників. У класі Лазер 4,7 – Європа переміг Федір Васильєв. У класі яхт Кадет переміг дует Кирило Виноград-Максим Ремез. До речі, останній також є бронзовим призером чемпіонату світу у цьому класі «субмарин». Нарешті, у наймасовішому заїзді – класі яхт Оптиміст перемогу у запеклій боротьбі дістав Данило Райчук.

Усі переможці та призери отримали спеціальні призи, подарунки, медалі й кубки від голови відділення Національного олімпійського комітету України Андрія Павелка та його заступника Владислава Штамбурга, а також від Олімпійських чемпіонів Євгена Браславця та Ігоря Матвієнка.

За словами учасників, якість призового фонду змагань нічим не поступалась навіть всеукраїнським змаганням! У церемонії нагородження брали участь директор ШВСМ, срібний призер Олімпійських ігор з академічного веслування Діна Міфтахутдинова, виконавчий директор відділення НОК України у Дніпропетровській області Олександр Дювбаков та стипендіат олімпійського відділення Алла Гриб.