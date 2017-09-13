На Волині відбувся ХХХІ Меморіал пам’яті чемпіонки України Галини Зуб

На виконання плану спортивно-масових заходів відділення НОК України у Волинській області на 2017 рік в селищі Шацьк, на базі місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, відбулися традиційні змагання з веслування на байдарках і каное – ХХХІ Меморіал пам’яті чемпіонки України Галини Зуб.

Для участі у заході до Шацька з’їхалися 185 веслувальників з Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Волинської областей України, а також з міст Пінськ і Білозерськ Республіки Білорусь.

На урочистому параді-відкритті змагань учасників і їхніх тренерів вітали голова відділення НОК України у Волинській області Роман Карпюк, директор спортивної школи Сергій Стаднік, голова Шацької райдержадміністрації Василь Голядинець, голова районної ради Сергій Карпук, секретар Шацької селищної ради Людмила Цевух, а також сестра Галини Зуб -Любов Клімова.

Відкрити змагання та підняти державний прапор України, доручили кращим спортсменам – веслувальникам Шацької ДЮСШ Олександру Ягодинцю та Софії Цюп'ях. На урочистості вшанували хвилиною мовчання пам’ять відомої веслувальниці Галини Зуб та поклали до її могили квіти.

Погода не надто сприяла юним спортсменам - було холодно, вітряно і час від часу йшов дощ. Проте більшість веслувальників успішно фінішували, показавши чудові результати перегонів. Слід відзначити значні здобутки вихованців Шацької ДЮСШ, які вибороли 9 нагород, зокрема, Богдан Лопухович у каное-одиночці виборов «золото» на дистанції 1000 м і бронзу на дистанції 200 м; Олег Дударчук – «бронзу» у каное-одиночці на дистанції 200 м; Ольга Шапран – «срібло» у каное-одиночці на дистанції 200 м і «бронзу» на дистанції 500 м; Анна Цюп’ях – «бронзу» у каное-одиночці на дистанції 500 м; Діана Мегель – «срібло» в каное-одиночці на дистанції 500 м і «бронзу» на дистанції 200 м, 7- річна Евеліна Романович отримала кубок як наймолодша учасниця змагань, а також здобула бронзову медаль у перегонах байдарочників на дистанції 1000 м. Готували юних спортсменів до змагань тренери Василь Жипа, Леонід Цюп’ях та Микола Романович.

За підсумками змагань, організатори спортивного заходу відділення НОК України у Волинській області, Волинське обласне відділення (філія) КФВС МОН України, дирекція Шацької ДЮСШ, Шацька селищна рада, відділ з питань фізичної культури і спорту Волинської ОДА, обласна федерація каное, обласна рада ВФСТ «Колос» нагородили переможців та призерів змагань дипломами, медалями, кубками, цінними призами та грошовими винагородами. Всім учасникам змагань вручили книги, щоденники, ручки, значки та футболки від відділення Національного олімпійського комітету України у Волинській області.