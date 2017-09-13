Олімпійський урок із саночницею Лілією Лудан

В спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №247 з поглибленим вивченням іноземних мов до 3-Б класу, завітала учасниця чотирьох зимових Олімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу України з санного спорту Лілія Лудан, заступник директора Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «АРГО»

Лілія Анатоліївна розповіла дітям про Олімпіади, Олімпійські цінності, Олімпійську символіку і запропонувала більш тісно зануритися у санний спорт. З собою принесла талісмани Олімпійських ігор та медалі які вона виборола за свою спортивну кар’єру, а також форму саночника – це і комбінезон, каліпсо, спеціальні рукавички із шипами, міцний шолом та майку з номером учасника змагань.





Олімпійський урок проходив в теплій дружній атмосфері. Дітям було цікаво почути все про санний спорт, звісно, про успіхи спортсменки та здобуті медалі. Всі бажаючи мали змогу приміряти спортивне спорядження та на хвильку уявити себе спортсменом, що на шаленій швидкості мчить по льодовій трасі. Емоції, враження, нові знання, отримав кожен учасник олімпійського уроку

На згадку про зустріч на Олімпійському уроці діти та школа отримали подарунки від Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України.