Олімпійський урок у школі Олексія Бутовського

Сьогодні, в Полтаві було проведено Олімпійський урок у загальноосвітній школі №25, де навчався член першого складу Міжнародного Олімпійського Комітету, генерал-лейтенант Олексій Бутовський.

Розпочався спортивно-виховний захід із ознайомлення дітей з олімпійською історією. Учні уважно слухали доповідача та задавали багато цікавих запитань.Після цього дітям було запропоновано пограти в рухливі ігри та позмагатися між собою. Таку пропозицію учні прийняли з радістю і кожен з них старанно намагався здобути перемогу для своєї команди.Інші присутні також не залишилися осторонь, вони активно підтримували усі команди та допомагали їм.

Кожен учасник Уроку отримали сувеніри від Національного олімпійського комітету України, а школі було подаровано спортивний інвентар.





