Сергій Бубка: «Одночасне обрання Парижа-2024 і Лос-Анджелеса-2028 олімпійськими столицями – правильне і мудре рішення»

Президент Національного олімпійського комітету України, член Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету Сергій Бубка прокоментував історичне рішення Сесії МОК в м. Ліма (Перу) про одночасне обрання Парижа і Лос-Анджелеса столицями Олімпійських ігор 2024 і 2028 року відповідно.

«Це правильне і мудре рішення. Переконаний, Олімпійські ігри як в Парижі, так і в Лос-Анджелесі будуть організовані та проведені на найвищому рівні. Кожне з цих міст вирізняється своїми привабливими особливостями. Париж – унікальне місто з багатою історією, архітектурою та культурою. У Франції дуже люблять спорт. США є потужним членом світового олімпійського руху. Лос-Анджелес володіє великим комерційним потенціалом, а американський спорт завжди на перших ролях», - відзначив Сергій Бубка.



