Ні дня без спорту

Днями на стадіоні КДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради відбулося традиційне спортивне свято з нагоди Дня фізичної культури та спорту України.

Спільний проект колективу спортивної школи «ХТЗ» і відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області та управління молоді та спорту обласної державної адміністрації.

Програма цьогорічного святкового дійства складалася з двох частин, офіційно-урочистої та спортивно-змагальної. У святі брали участь понад 800 юних спортсменів з 18 відділень КДЮСШ «ХТЗ», учні Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю та спортсменки молодіжної збірної команди України з боксу, які проходили навчально-тренувальний збір на базі КДЮСШ й пересічні мешканці району.

На святі були присутні олімпійці, фахівці галузі та ветерани харківського спорту. Відкрив урочисту частину привітальною промовою директор КЗ КДЮСШ «ХТЗ», Заслужений працівник фізичної культури та спорту Леонід Задорожний. Всіх присутніх своїми танцювальними композиціями привітали вихованці студії акробатичного рок-н-ролу «Гранд». Кращі спортсмени закладу отримали цінні подарунки від керівництва школи.

Вже доброю традицією на «ХТЗ» стало посвячення до спортивних лав самих юних спортсменів, що вперше прийшли до відділень найбільшої КДЮСШ в Україні.

По завершенню урочистої «лінійки» розпочалася змагальна програма. Були проведенні командні естафети «Олімпійські старти», легкоатлетичні змагання у спринті, змагання з перетягування канату, метань, майстер-клас з кульової стрільби, відкриті тренування з видів спорту які культивуються в КДЮСШ, спортивна вікторина та науковий семінар на тему: «Ментальне тренування – як запорука успіху юних Олімпійців». Всі учасники заходу отримали морозиво, а переможці та призери змагань були нагороджені грамотами, медалями та пам’ятними подарунками.

Попереду тиждень цікавих змагань та зустрічей в рамках Олімпійського тижня і Олімпійського уроку.