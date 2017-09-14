Чемпіонка Європейського юнацького олімпійського фестивалю Ярослава Магучих завітала на Олімпійський урок

На базі спеціалізованої багатопрофільної школи №23 відбувся Олімпійський урок-2017.

Почесними гостями свята спорту, здорового способу життя та здоров’я стали виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Олександр Дювбаков та чемпіонка цьогорічного Європейського юнацького олімпійського фестивалю в угорському Дьорі, легкоатлетка (стрибки у висоту) Ярослав а Магучих.

Ярослав а сама ще вчиться у 10-му класі гімназії №57 міста Дніпра, але в свої 15 років вже є прикладом для молоді. Кожен присутній на урочистому заході волів потриматись за золоту медаль ЄЮОФ та чемпіонату світу U18, аби зарядитись енергетикою перемог!

Вдячні школярі також не залишили гостей без уваги. Вони організували загальну олімпійську руханку, показали виступи з художньої гімнастики, черлідінгу, спортивної гімнастики, єдиноборств тощо.

У свою чергу, гості вручили кращим за фізкультурними та спортивними досягненнями школярам грамоти, набори олімпійських подарунків, скакалки та м’ячі від голови відділення НОК України у Дніпропетровській області Андрія Павелка.





Свято Олімпійського уроку на Дніпропетровщині триває!

Далі буде ще більше шкіл, школярів та зустрічей!