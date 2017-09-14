Чемпіонка Європейського юнацького олімпійського фестивалю Ярослава Магучих завітала на Олімпійський урок

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На базі спеціалізованої багатопрофільної школи №23 відбувся Олімпійський урок-2017.
Почесними гостями свята спорту, здорового способу життя та здоров’я стали виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Олександр Дювбаков та чемпіонка цьогорічного Європейського юнацького олімпійського фестивалю в угорському Дьорі, легкоатлетка (стрибки у висоту)
Вдячні школярі також не залишили гостей без уваги. Вони організували загальну олімпійську руханку, показали виступи з художньої гімнастики, черлідінгу, спортивної гімнастики, єдиноборств тощо.
У свою чергу, гості вручили кращим за фізкультурними та спортивними досягненнями школярам грамоти, набори олімпійських подарунків, скакалки та м’ячі від голови відділення НОК України у Дніпропетровській області Андрія Павелка.
Свято Олімпійського уроку на Дніпропетровщині триває!
Далі буде ще більше шкіл, школярів та зустрічей!