Здоровий спосіб життя — це для мене!

Саме під таким гаслом Громадська організація «Спортивна федерація Іфіт» за підтримки управління молодіжної політики Миколаївської міської ради під патронатом Комісії «Спорт та навколишнє середовище» відділення Національного олімпійського комітету України у Миколаївській області провели фестивалі у миколаївських загальноосвітніх школах: №51 та школі-інтернаті №3.

Присвячене Дню фізичної культури і спорту свято відкрив заступник начальника управління молодіжної політики Миколаївської міської ради Олександр Рябенко. З привітальним словом про відкриття Олімпійського тижня виступив призер Кубку світу з боксу, президент ГО «Спортивна федерація Іфіт» Віталій Волков. Заступник голови комісії «Спорт та навколишнє середовище» Ольга Криницька привітала дітей зі святом та побажала спортивного успіху шкільним командам. Музичними номерами у виконанні учнів розпочалися спортивні фестивалі.

Дякуючи тренерам місцевих СДЮШОР з легкої атлетики — майстру спорту Юрію Грицаку, Ірині Шаповаловій та Вікторії Грицак-Львовій — учні 6-х та 7х-г класів стали учасниками спортивних естафет, а інші школярі голосно та завзято підтримували їх. Завдяки почесному члену федерації Іфіт Олександру Білоусу команди отримали медалі, дипломи та подарунки.

Для 8-9-коасників організували показові виступи та майстер-клас з боксу тренери та вихованці СДЮШОР №6: Віталій Волков, Павло Онищук, Леонід Мальков, Акім Реп’ях, Турал Самедов, Назрі Рагімов, Ян Григоровський, Влад Гордієнко, Анатолій Андрющенко.

Учні двох шкіл отримали буклети «Обери спорт для себе» з інформацією про спортивні школи з боксу і легкої атлетики та контактними даними тренерів.



