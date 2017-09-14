Вінницький ас спортивної ходьби Андрій Ковенко поділився досвідом зі школярами

13 вересня Олімпійський урок пройшов у Вінницькій загальноосвітній школі № 35. На нього завітали учні 3-х, 5-х, 6-х і 8-х класів.

Обласному відділенню НОК України допомогли організувати масовий захід директор школи Тетяна Нальотова-Дубкова і старший викладач кафедри фізичної культури Микола Денисюк.

У цьому навчальному закладі є велике футбольне поле зі штучним покриттям, сучасний спортивний і тренажерний майданчики. Тож учням було особливо цікаво познайомитися зі спортсменом світового рівня. До них завітав майстер спорту міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор зі спортивної ходьби, срібний призер Кубку світу (у командному заліку), неодноразовий призер Кубків Європи Андрій Ковенко. Він, серед іншого розповів, що розпочинав свою спортивну кар’єру разом з викладачем фізкультури 35-ї школи Миколою Денисюком. Тож зірками не народжуються – ними стають!

Вихованці Вінницької МСДЮСШОР з баскетболу продемонстрували свою майстерність володіння м’ячем. Були також показові виступи із художньої гімнастики, греко-римської боротьби, боксу, тхеквондо.

Відповідальний секретар відділення НОК України у Вінницькій області Тетяна Шмаль організувала олімпійську вікторину. Вона вручила сувеніри від Національного олімпійського комітету України кожному учаснику спортивного заходу, а школі – комплект м’ячів.

«У нашій школі гарна спортивна база. Ми використовуємо її не лише для фізкультури. На нашому полі активно працює футбольна ДЮСШ, майже створено спортклас з гри №1. По традиції у нас є спортивні класи з баскетболу. Наші учениці цього року стали чемпіонками у юнацькій баскетбольній лізі України, а випускниці - грають у суперлізі за «Вінницьких блискавок», – поділився успіхами Микола Денисюк.