Урочисте відкриття Олімпійського тижня відбулося у Запорізькій гімназії №25 гуманітарного профілю

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Організатором заходу виступає Національний олімпійський комітет України, а в Запорізькій області він проводиться обласним осередком НОК.
Під час Олімпійського тижня на дітей чекають: «Олімпійські уроки», конкурси для учнів молодших класів та малі спортивні ігри для учнів середніх класів.
У гості до дітей школи завітали заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України у Запорізькій області, Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ольга Стражева та головний спеціаліст регіонального відділення НОК Лариса Богомолова.
Розпочався спортивно-виховний захід із виносу прапору України та Олімпійського прапору. Показова програма складалася із танцювальних і акробатичних номерів. Потім учні гімназії представили олімпійські види спорту такі як: футбол, волейбол, настільний теніс та баскетбол.
З вітальним словом до присутніх дітей і педагогів звернулася Ольга Стражева, яка зазначила, що подібні заходи сприяють залученню молоді до занять спортом, активної участі в олімпійському русі, поширюють олімпійські ідеали та принципи, а також пропагують здоровий спосіб життя.
Далі у програмі з учнями 5-6 класів провели фітнес-розминку і малі спортивні ігри. Капітани команд отримали дорожні карти для старту по станціям: «Туристична», «Снайперська», «Точний удар», «Переправа».
Кожен учасник Уроку отримав сувеніри від Національного олімпійського комітету України, а школі було подаровано спортивний інвентар.