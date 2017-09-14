У Сумах відбулося урочисте відкриття Алеї Олімпійської слави

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Днями відбувся урочистий захід, коли спортивна дружня родина зібралась на відкритті оновленої Алеї Олімпійської слави, де встановлені біг-борди з переможцями та призерами Олімпійських ігор які є уродженцями Сумщини.
Організатори впевнені, що така Алея насамперед надасть можливість молоді та вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл пізнавати історію та почати свій шлях до підкорення вершин Олімпу.
В урочистому відкритті взяли участь: Олена Петрова – срібна призерка Олімпійських ігор в Нагано з біатлону, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області; Катерина Бурмістрова - Заслужений майстер спорту України з боротьби вільної, учасниця Олімпійських ігор; Дмитро Лантушенко – начальник управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації; Віра Мотречко – начальник відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради; Володимир Михайловський – голова громадської організації при Сумській обласній державній адміністрації; Владислав Маслов – начальник обласного відділення комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України; Тетяна Павловська – голова Сумської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак».