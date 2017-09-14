У Чернівцях провели «Олімпійський урок з олімпійцем»

У рамках проведення Олімпійського тижня у Чернівецькій загальноосвітній школі №4 відбувся «Олімпійський урок з олімпійцем» за участю учнів школи та студентів Чернівецького педагогічного коледжу ім. Юрія Федьковича.

Почесним гостем заходу став учасник 3-х Олімпійських ігор, чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 м , голова Чернівецького обласного відділення Національного олімпійського комітету України Іван Гешко.

Урок проходив з використанням комплексу вправ, розроблених дворазовою бронзовою призеркою Олімпійських ігор з гімнастики Анною Безсоновою «Do like OLYMPIANS».

За підсумками олімпійської вікторини кращі учасники були нагородженні цінними подарунками від відділення НОК України у Чернівецькій області.

Організувала і провела урок вчитель фізичного виховання ЗОШ №4 Марія Руснак.