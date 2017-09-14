На Дніпропетровщині відсвяткували День фізичної культури і спорту України

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Яскраво, святково та, звичайно, спортивно у різних куточках Дніпропетровщині відсвяткували День фізичної культури і спорту України.
У місті Нікополь пройшло велике свято. Тут були проведені яскраві заходи безпосередньо у самому місті – легкоатлетичний та велопробіги. Велопробіг стартував зі спортивного клубу «Електрометалург», потім любителі велоспорту доїхали до могили кошового атамана Івана Сірка й до сусіднього міста Покров, на зворотньому шляху відвідали с. Старозаводське, та транзитом через Нікопольський завод феросплавів. Після чого учасників знов вітав стадіон «Електрометалург». Загалом учасники велопробігу подолали близько
За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області також відбувся символічний легкоатлетичний пробіг, який пройшов стежками та скверами парку Перемоги. У ньому брали участь більше ніж 200 учасників, які подолали легкоатлетичну милю єдності. Найкращі бігуни та велосипедисти отримали у подарунок олімпійські книги та футболки від НОК України У Дніпропетровській області.
Урочистості та різноманітні спортивні заходи пройшли й у Кам’янському. Вінчав їх великий фестиваль пляжних видів спорту, насамперед, пляжного волейболу. Тут же пройшов майстер-клас та флешмоб з фігурного катання на роликових ковзанах, а також змагання зі стрільби з луку.
На центральному стадіоні ім. Скорука у смт. Томаківка з нагоди Дня фізичної культури і спорту України сільські дружини грали у великий футбол. Перемогу отримали господарі – томаківські футболісти. У футбол також грали й у Магдалинівці на реконструйованому стадіоні «Колос-Арена», який став першим в області з трав’яним покриттям повноформатного розміру.
У Дніпрі на стадіоні-легенді «Метеор» пройшли змагання зі стрільби з луку, плавання, легкої атлетики та настільного тенісу, у яких змагались учасники АТО й волонтери.
На Фестивальному причалі міста на Дніпрі розгорнулись баталії фестивалю бойових мистецтв та єдиноборств – «Дніпро Будо фест». Жителі міста побачили найкращих представників цих напрямків на власні очі. Поряд, але вже у небі та на воді пройшли авіа та водне шоу. В останньому взяли участь близько 150 екіпажів різних видів водного транспорту – байдарки, каяки, човни академічного веслування та веслувального слалому, вітрильники тощо.
Міська влада Дніпра та обласні рада й адміністрація організували урочистості, в ході яких відмітили кращих з кращих у фізкультурній сфері, хто найяскравіше проявив себе у 2017 році.
Нарешті завдяки особистій допомозі місцевої активістки Тані Сергеєвої ми зуміли «розкачати» далекі від обласного центру Жовті Води. Тут пройшов Олімпійський день. На центральному стадіону ДП Схід ГЗК «СК Ювілейний» змагались у бігу на 60 та
В Підгородньому у загальноосвітній школі №4 до Дня фізкультури і спорту було відкрито поле для міні-футболу. Участь у святі взяв екс-капітан ФК «Дніпро» та збірної України Андрій Русол.