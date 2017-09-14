ІІ Спортивні ігри відбулись у ЗНЗ №36

11 вересня у київській школі І-ІІІ ступенів №36 ім. С.Корольова пройшло незвичайне свято – олімпійське, яке проводиться у навчальному закладі щороку в рамках Всеукраїнського Олімпійського тижня.

Один раз на два роки спалахує Олімпійський вогонь шкільної олімпіади. Олімпійський рух поширює у світі ідеї здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту, сприяє налагодженню дружніх стосунків між народами, континентами. За традицією на церемонії відкриття змагань запалюють Олімпійський вогонь.

Священний вогонь миру і дружби прибув до столичної школи №36. Естафету олімпійського вогню над шкільним стадіоном пронесли: спортивна сім’я Балакіних-Харковлюк – Балакіна Наталя - майстер спорту України, призер чемпіонату світу з гірськолижного спорту, чемпіонка Європи з роликового спорту у категорії мастерс, Балакін Костянтин - голова технічного комітету у Міжнародній федерації роликового спорту, член Ради Української Федерації роликового спорту, переможець та призер національних змагань з роликового спорту, Балакін Тимофій - учень 7-Б класу, переможець міських та призер Всеукраїнських змагань з роликового спорту, Малярчук Ілона - учениця 9-А класу, призер Чемпіонату України з регбі, Калініченко Євгеній - учень 9-А класу, Чемпіон Міжнародних змагань з регбі («Cup World Competitions», Австрія, 2017).

На шкільному стадіоні вихованці спортивних секцій презентували популярні види спорту серед учнівської молоді школи – тхеквондо, футбол, художня гімнастика, чирлідінг, спортивне орієнтування, регбі. Директор школи Сергій Фещенко відкрив ІІ Спортивні ігри.

Президент «Шкільної космічної агенції» шкільного самоврядування Григорій Кварцяний зачитав Лист Миру – мрію дітей та дорослих, який разом відпустили у небо з п’ятьма різнокольоровими кульками, що символізують п’ять олімпійських кілець – єднання людей 5 континентів – з прагненням Миру на планеті Земля.

На свято завітали почесні гості: провідний спеціаліст управління молоді та спорту КМДА Світлана Миленька, начальник відділу у справах сім’ї, молоді і спорту Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Нечитайло, учасниця чотирьох Олімпіад, прапороносець збірної України в 2010 році у Ванкувері, майстер міжнародного класу із санного спорту Лілія Лудан.

Переможці ІІ Спортивних ігор та школа отримали подарунки від Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України.