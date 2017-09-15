Свято спорту на Кіровоградщині

Нещодавно на стадіоні «Зірка» проходили обласні комплексні змагання серед дітей і юнацтва «Олімпіада Кіровоградщини».

Масштабний спортивний захід організовано та проведено управлінням освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації за сприяння обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області.

Під час урочистого відкриття змагань спортсменів-аматорів привітали: заступник начальника управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації Уляна Соколенко, директор обласного центру «Спорт для всіх» Марина Марініна, відповідальний секретар обласного відділення НОК України Вадим Бебко.

У спортивних перегонах взяли участь команди із 27 міст, районів та об’єднаних територіальних громад Кіровоградської області, загалом 496 юних спортсменів. До програми змагань входили естафети з елементами футболу та баскетболу, стрибки на скакалці, випробування з легкої атлетики (стрибки в довжину, човниковий біг) та спортивний конкурс «Тато, мама, я – спортивна сім'я».

Одночасно представники обласного відділення Національного олімпійського комітету України провели з учасниками спортивних змагань спортивно-виховний захід «Олімпійський урок».

За підсумками всіх випробувань у загальнокомандному заліку перемогу святкувала команда Олександрівського району. Срібні нагороди вибороли представники Бобринецької об’єднаної територіальної громади. Бронзовими призерами стали спортсмени Маловисківського району.

По завершенню спортивних баталій відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту України. У заході взяли участь: голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, міський голова Андрій Райкович, секретар міської ради Андрій Табалов, заступник начальника управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації Уляна Соколенко, начальник відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради Сергій Колодяжний, члени міської організації ветеранів фізичної культури, спорту та війни, тренери та учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста.

Почесні гості привітали з професійним святом і нагородили кращих представників спортивної галузі міста й області. Кращі спортсмени і тренери, ветерани спорту були нагороджені відзнаками обласної державної адміністрації, обласної ради, управління молоді та спорту облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету. Спортсменам вручили посвідчення Майстрів спорту України.

Переможці та призери «Олімпіади Кіровоградщини» отримали в нагороду дипломи, медалі, кубки від обласного управління освіти, науки, молоді та спорту, а також подарунки від обласного центру «Спорт для всіх» і відділення НОК України в Кіровоградській області.