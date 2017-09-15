Спортсмени-випускники провели Олімпійський урок у Полтавській середній школі №10

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Неперевершені ведучі були вдягнені по тематиці уроку, саме вони і розпочали захід з ознайомлення дітей з олімпійською історією.
Після цього учні продемонстрували свою майстерність з гімнастики та танців. Наприкінці Олімпійського уроку один з учнів виконав усім відому олімпійську пісню «Чемпіони», весь зал був у захваті та подарував виконавцю бурхливі оплески.
На заході також були присутні і почесні гості, у минулому учні 10-ї школи: Синиця Інна - майстер спорту України з легкої атлетики, призерка чемпіонатів України та Володимир Вовченко - старший тренер збірної команди з пауерліфтингу. Діти задавали багато питань гостям, на які ті охоче відповідали. Наприкінці заходу усі отримали приємний подарунок – сувеніри від Національного олімпійського комітету.