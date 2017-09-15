Найкраща спортсменка серпня Харківщини – Ірина Деха отримала заслужену нагороду

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У Харкові продовжується Олімпійський тиждень. Цього разу Олімпійський урок завітав до обласного училища фізичної культури та спорту №2.
Там же відбулося і вшанування найкращого спортсмена серпня в Харківській області. Нагороду від обласного відділення Національного олімпійського комітету України отримала важкоатлетка Ірина Деха та її наставник – Євген Шилов, який був визнаний найкращим тренером останнього літнього місяця.Таке визнання спортсменка отримала за «золото» на Всесвітній Універсіаді. Свідком церемонії стали трьохсот учнів, голова відділення НОК України у Харківській області Віктор Христоєв, заступник начальника відділу спорту управління у справах молоді та спорту ОДА Юлія Подзолкова та директор училища Анатолій Попов.