Олімпійське свято завітало до СЗШ №74 Дніпра

Вересень місяць є насиченим на різноманітні спортивні події. Але разом з тим є тут місце й проектам, що орієнтовані на масовість.

Так, за ініціативи НОК України та його голови Сергія Бубки протягом другого-третього тижня першого навчального місяця на території всієї України тривають Олімпійські тижні та уроки. Активною в цьому аспекті є Дніпропетровщина!

Цього разу обласний осередок Національного олімпійського комітету завітало до СЗШ №74 міста Дніпра, де в урочистій обстановці взяло участь у відкритті Олімпійського тижня та побачило справжнє свято спорту, здорового способу життя, посмішок та гарного настрою.

У гості до школярів навчального закладу, який є одним із найдружніших у великому місті та завжди радує своєю майже домашньою атмосферою, завітали виконавчий директор відділення НОК України в Дніпропетровській області Олександр Дювбаков та відомі у місті тренери-вихователі МДЮСШ зі спортивної гімнастики – Андрій та Діана Грибанови.

Що ж за свято без показових виступів дітей, які готові продемонструвати своє вміння у виді спорту, яким займаються?! Учениці 9-А класу Катерина Хімченко та Валерія Смирнова показали свої здібності в акробатично-гімнастичному номері, викликавши бурхливі оплески. Це не дивно, адже дівчата вже професійно тренуються та навіть працюють у Дніпропетровському державному цирку! Вони – гордість школи.

Але тут кожен учень на особливому рахунку. І кожен є гордістю навчального закладу. Наприклад, кожен клас має свою, неповторну руханку. Що хлопці та дівчата й показали в міні-конкурсі на кращу зарядку. А вся школа повторювала рухи за своїми колегами.

Трохи згодом пройшла естафета, а після неї стартував флешмоб на найбільшу кількість віджимань від полу. Кращі 5 учнів, які виконали найбільшу кількість, отримали призи від олімпійського відділення. Цікаво, що трьома з них стали представниці прекрасної статі! Також спеціальними призами були відмічені й переможці естафети й найзапальніші у виконанні руханки. А загалом школа №74 отримала у подарунок набір спортивного інвентарю та книги.

Після закінчення Олімпійського уроку на присутніх чекав ще один приємний сюрприз вже від директора закладу – Зої Антіпової. Ним стали показові виступи та майстер-класи з козацького гарту, де діти мали можливість отримали інформацію про козаків, їх побут, познайомитись з усіма видами зброї, а також власноруч спробували деякі елементи з ведення бою.

Олімпійські уроки на Дніпропетровщині тривають! На черзі – справжній козацький край – Нікопольщина, на території якої у свій час були розташовані п’ять з восьми козацьких січей.