Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійські чемпіони Раїса Курв’якова (баскетбол) та Олексій Чередник (футбол), член Національного олімпійського комітету України Сергій Скрипкін.

Олімпійська родина України іменинників зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!