Черкащан знайомили зі спортом на «Ярмарку спорту»

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В місті Черкаси в рамках Олімпійського уроку відбувся щорічний «Ярмарок спорту».
Цьогоріч свято організували на центральному стадіону міста, де зібралися професійні спортсмени, любителі спорту та всі охочі. Розпочали захід урочистою спортивною ходою за участі спортсменів міста, дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста та області, фізкультурно-спортивних товариств, комунальні підприємств галузі спорту, університетів та федерацій з видів спорту.
На ярмарку всі мали можливість практично ознайомитись та спробувати свої сили у понад 30 видах спорту, які культивуються в місті та області. Для дітей це свято стало справжнім «фурором», адже з великою цікавістю вони відвідували спортивні зони та мали можливість відразу спілкуватися зі спортсменами.
Також відбулися цікаві змагання для школярів та спортивних родин, а маленькі учасники ярмарку випробовували свою спритність на велоперегонах «Кіндер»
Учасники різних активностей були відзначені подарунками від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.