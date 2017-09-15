Все найцікавіше про Всеукраїнський фінал «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves» в програмі «Олімпійські історії»

Цієї суботи, 16 вересня, в новому випуску програми «Олімпійські історії» спортивні вболівальники матимуть чудову змогу дізнатися усі подробиці про проведення Всеукраїнського фіналу спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves».

Нагадаємо, цей проект вже 7 років успішно проводиться по всій країні Національним олімпійським комітетом України. Цьогоріч, протягом року НОК реалізовував його у партнерстві з давнім та надійним другом олімпійського руху – компанією «Кока-Кола».

В новому випуску програми ви побачите, якими видалися насичені спортивні змагальні дні в Міжнародному дитячому центрі «Артек» для юних учасників проекту та хто з уславлених олімпійців зустрівся з дітлахами.

Тож, не пропустіть, 16 вересня, 14:00, телеканал «Київ»!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.