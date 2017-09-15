Каноїсти та байдарочники починають перший раунд відбору на Юнацькі Олімпійські ігри

30 жовтня в Миколаєві буде проведений попередній раунд національного відбору представників веслування на байдарках і каное на ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ), що в жовтні 2018 року пройдуть в аргентинському Буенос-Айресі.

Для участі в ньому в кожній області треба провести відбіркові змагання. За підсумками стартів у Миколаєві будуть відібрані учасники фінального раунду, який відбудеться навесні 2018 року. Саме тоді і будуть визначені учасники світової кваліфікації (12-15 квітня 2018 року, Барселона, Іспанія).

В разі завоювання українськими спортсменами олімпійської ліцензії буде проведений внутрішній відбір з метою визначення спортсменів, які братимуть участь у III літніх Юнацьких Олімпійських іграх.

Відбір проводитиметься на дистанції 500 м , а також у «вісімці» серед юнаків та дівчат в обох видах веслування.

У відборі беруть участь спортсмени, які народилися в період 1 січня 2002 – 31 грудня 2003.