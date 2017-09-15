Олімпійський тиждень для особливих дітей

У рамках проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського тижня для учнів Мурованокуриловецької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Вінницької обласної ради було організовано зустріч з головою відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області, призером Олімпійських ігор з плавання Павлом Хникіним.

Разом із директором школи-інтернату Олександром Стозубом було вручено кубок та Почесні грамоти учням за перемоги в обласній спартакіаді «Повір у себе» для дітей з особливими можливостями.

Після лінійки було проведено Олімпійський урок, під час якого учням 5-го класу та новоприбулим дітям продемонстрували відеофільм про олімпійські види спорту та чемпіонів, які прославили нашу державу. Павло Хникін розповів про те, як перенесена ним хвороба дала поштовх до занять плаванням; про свої досягнення й поразки; про те, як прищепив своїм дітям любов до спорту. Спортсмен поділився з учнями своїми враженнями про Олімпійські ігри в Барселоні (1992 рік), Атланті (1996 рік), Сіднеї (2000 рік) та Афінах (2004 рік), а також розповів секрети підготовки до Олімпіад, чим справив неабияке враження на дітей.

«Я бажаю вам, щоб ви не створювали для себе ніяких перепон. Кажіть завжди: «Я все зможу. Я обов’язково стану чемпіоном, щонайменше для себе та для своїх батьків», — сказав на завершення Павло Хникін.

На згадку про зустріч голова відділення НОК України у Вінницькій області подарував дітям олімпійські щоденники, лінійки, магніти, диски із записом спортивної гімнастики, яку проводять Олімпійські чемпіони та листівки зі своїм автографом, а також - комплект м’ячів. Учні разом із почесними гостями зробили спільне фото на згадку, щоб назавжди запам’ятати Олімпійський урок – 2017.