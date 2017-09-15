Олімпійський вересень у Куп’янську розпочався

Дружна спортивна родина Куп’янщини зустріла чергову осінь свого насиченого активного життя. І не дивлячись на те, що минула лише перша декада місяця, представники спортивної галузі міста вже встигли і попрацювати, і посвяткувати.

Першого вересня працівники відділу фізичної культури та спорту управління культури, молоді та спорту завітали у вищі навчальні заклади міста, де в урочистій атмосфері привітали колективи закладів та студентів від імені міської влади та управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради з початком нового навчального року та вручили найактивнішим і найспортивнішим медалі й грамоти від виконавчого комітету Куп’янської міської ради та відділення Національного Олімпійського Комітету у Харківській області за високі спортивні досягнення і особистий внесок у справу популяризації олімпійського руху та розвиток фізичної культури та спорту в місті Куп’янську.

8 вересня у великій залі засідань міськвиконкому відбулися урочистості з нагоди відзначення в Україні Дня фізичної культури та спорту. Вже традиційно, за підсумками року, що минув, заслужені нагороди від міського голови отримали фахівці спортивної галузі, колективи фізичної культури, спортивні клуби та найкращі спортсмени міста. Особливого святкового настрою заходу додали пісенні та танцювальні подарунки від артистів-аматорів.

9 вересня День фізичної культури та спорту на велотрасі ВМХ відзначили учасники традиційних змагань з велоспорту ВМХ «Меморіал Олександра Євдокімова», який відбувся в ознаку вшанування світлої пам’яті організатора та першого керівника велоклубу «Алєв» Олександра Євдокімова, відомого життєлюба, до останнього подиху відданого улюбленій справі. Цьогоріч на ці змагання до куп’янських велоспортсменів завітали також вихованці КДЮСШ «Динамо» м. Харків та КДЮСШ №2 м.Сєвєродонецька Луганської області.

А на центральній площі міста зібралося близько 300 куп’янчан різного віку, які стали учасниками другого благодійного марафону «Побігли разом з UFC», який стартував о 09:00 від головної площі міста за маршрутом «Площа Центральна-міський парк культури та відпочинку». Загальна кількість учасників цього року була більшою за офіційно заявлених. Це яскраве та незаперечне підтвердження зростання чисельної армії прихильників здорового способу життя.

Спортивний вересень триває. Попереду ще багато цікавого.



