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Олімпійський урок у школі-дитячому садку «Поділля»
15 Вересня 2017 Поділитися
12 вересня у столичній школі-дитячому садку «Поділля» відбувся «Олімпійський урок».
Маленьке спортивне свято для дітлахів влаштувало Київське міське відділення НОК України. Робити фізичні вправи просто неба зібрались викладачі та учні початкових класів.
Здоровий спосіб життя – це насамперед рух. Тому звичайно з самого ранку потрібно рухатись. Як слід розім’явшись діти взяли учать у естафеті з елементами різних олімпійських видів спорту.
Всі учасники заходу отримали величезне задоволення, з користю для здоров’я провели час та ще й отримали на згадку сувеніри від Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України.
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