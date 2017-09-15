«Олімпійський урок» в ужгородській ЗОШ №2

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14 вересня в Ужгороді в ЗОШ №2 відбувся «Олімпійський урок» в рамках Олімпійського тижня.
Метою даного уроку є поширення ідей олімпізму, пропаганда здорового способу життя, розвиток олімпійського руху в Україні шляхом залучення учнів до занять спортом та необхідності занять фізичними вправами.
На уроці були присутні стипендіат обласного відділення НОК України Оксана Пехньо, майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу Габріелла Мателешко, а також викладачі фізичного виховання та учні 5 класів.
Школярів ознайомили з історією Олімпійських ігор та олімпійською символікою, а також протягом цілого тижня в школі проходили показові виступи з різних видів спорту, танцю та співів.
Від відділення Національного олімпійського комітету України у Закарпатській області всім учням 5-х класів були вручені сертифікати про участь в Олімпійському уроці, викладачам - олімпійська література, а навчальному закладу – спортивний інвентар.