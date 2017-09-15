Спортивно-благодійний фестиваль Cherity fest зібрав майже 100 тисяч гривень

У Черкасах відбулася заключна частина спортивно-благодійного фестивалю Cherity fest, який ініційований ІТ-спільнотою міста та за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області.

Протягом серпня працівники ІТ-сфери змагалися у баскетболі, волейболі, футболі, настільному тенісі та інших видах спорту. 10 вересня відбулася заключна частина спортивно-благодійного фестивалю Cherity fest. В його рамках провели забіг серед дітей та дорослих на 2,5 км , 5 км , 10 км та майстер-класи з видів спорту за участі відомих спортсменів.



Гуртом під час благодійних заходів вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. Кожен зміг долучитися до благодійної мети - допомогти людям, які справді цього потребують - незрячим жителям Черкас. Ці кошти спрямують на облаштування пішохідних переходів звуковими світлофорами для людей з вадами зору.

Переможців спортивно-благодійного фестивалю Cherity fest відзначили нагородами відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області.