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Спортивно-благодійний фестиваль Cherity fest зібрав майже 100 тисяч гривень
15 Вересня 2017 Поділитися
Спортивно-благодійний фестиваль Cherity fest зібрав майже 100 тисяч гривень

У Черкасах відбулася заключна частина спортивно-благодійного фестивалю Cherity fest, який ініційований ІТ-спільнотою міста та за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області.

Протягом серпня працівники ІТ-сфери змагалися у баскетболі, волейболі, футболі, настільному тенісі та інших видах спорту. 10 вересня відбулася заключна частина спортивно-благодійного фестивалю Cherity fest. В його рамках провели забіг серед дітей та дорослих на 2,5 км, 5 км, 10 км та майстер-класи з видів спорту за участі відомих спортсменів.

Гуртом під час благодійних заходів вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. Кожен зміг долучитися до благодійної мети - допомогти людям, які справді цього потребують - незрячим жителям Черкас. Ці кошти спрямують на облаштування пішохідних переходів звуковими світлофорами для людей з вадами зору.

Переможців спортивно-благодійного фестивалю Cherity fest відзначили нагородами відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області.

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