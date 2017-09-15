Вінницькі легкоатлети-олімпійці поділилися досвідом зі старшокласниками школи № 29

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Нещодавно, 12 вересня, у Вінницькій школі № 29 Олімпійський урок провели наші славетні олімпійці, майстри спорту міжнародного класу з легкої атлетики.
Зокрема, це - призер чемпіонату Європи зі спринту, учасник Олімпіад 2004 і 2008 років Михайло Книш та призерка чемпіонату Європи, Юнацької Олімпіади і Універсіади-2017, учасниця Олімпійських ігор-2016 з бігу на 400 метрів з бар’єрами Олена Колесниченко.
Захід організувало відділення НОК України у Вінницькій області. На нього завітали школярі 10-х класів. Відповідальний секретар обласного осередку НОК Тетяна Шмаль розповіла їм про кращих спортсменів Вінниччини, олімпійських призерів. Також вона провела вікторину на олімпійську тематику.
Шкільна кафедра фізичної культури отримала у подарунок набір м’ячів, а всі учасники заходу –олімпійські сувеніри.
Михайло Книш та Олена Колісниченко розповідали про свою кар’єру, досягнення. Вони також давали учням поради щодо занять спортом і здорового способу життя, відповідали на запитання.