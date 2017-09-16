Олімпійці Запоріжжя завітали на Олімпійський урок

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У рамках Олімпійського тижня для учнів загальноосвітньої школи «Основа» у Запоріжжі був проведений Олімпійський урок.
До навчального закладу були запрошені почесні гості: заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України у Запорізькій області, Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ольга Стражева та бронзова призерка Ігор зі стрибків у воду Олена Жупіна.
На початку уроку для дітей 1-4 класів Ольга Стражева розповіла про історію Олімпійських ігор, а також свій шлях здобуття золотої нагороди Олімпіади. Разом з цим до уваги дітей був показаний фільм з уславленою спортсменкою. Після цього Олімпійська чемпіонка провела руханку із учнями школи у спортивному залі.
«Практично кожен урок фізичної культури починається з такої розминки, - уточнила Олімпійська чемпіонка. - Сьогодні всі впоралися з комплексом вправ. Мені дуже сподобався настрій дітей. Я вважаю, що вони, в першу чергу, повинні отримати задоволення від того, що роблять. Вони повинні порадіти від самих себе, що здорові і повні сил».
Надалі випускник школи Валюхов Даниїл, а нині студент ЗНУ та тренер з ушу зі своїми вихованцями, продемонстрували свої навички у показових виступах.
Потім дітей чекали майстер-класи на різноманітних спортивних майданчиках, де кожен випробував свої сили у різних видах спорту.
Наприкінці Олімпійського уроку постійні учасники спортивних заходів міста, майстри спорту зі спортивної аеробіки - Борис та Світлана Кокареви провели музикальну руханку. На майданчику школи учні 5-11 класів намагалися повторювати складні рухи разом із спортивною родиною.
Головний спеціаліст відділення НОК України у Запорізькій області Лариса Богомолова зазначила, що всі учасники Олімпійського уроку отримали величезне задоволення, з користю для здоров’я провели час та ще й отримали на згадку сувеніри від відділення Національного олімпійського комітету України у Запорізькій області.