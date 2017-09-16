Олімпійський урок з веслувальницею Анастасією Коженковою

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Три року тому Київське міське відділення НОК та ДЮСШ «Київ» започаткували нову традицію - проводити виїзній Олімпійський урок.
Дітей з різних столичних шкіл автобусом доставляють на водно-веслувальну базу ДЮСШ на Трухановому острові. Саме тут вони безпосередньо можуть ознайомитись з таким олімпійським видом спорту, як академічне веслування. На базі є всі можливості доторкнутись до справжнього спортивного, олімпійського духу: тренажери, веслувальні човни, театралізоване дійство яке влаштовують вихованці ДЮСШ для школярів й найголовніше участь у змаганнях та спілкування з олімпійцями.
Відчути, що таке академічне веслування першим пощастило учням 125 столичної школи. Після перегляду театралізованого виступу про зародження Олімпійських ігор у Древній Греції, діти змогли випробувати свої сили на спеціальних тренажерах, а вже після цього й в справжніх веслувальних човнах.
Гостем сьогоднішнього свята стала Олімпійська чемпіонка з академічного веслування Анастасія Коженкова. Саме титулована спортсменка, яка виборола золоту медаль на Олімпійських іграх у Лондоні-2012 разом зі своїми подружками по команді Яною Дементьєвою, Катериною Тарасенко і Наталією Довгодько, нагороджувала переможців сувенірами від Київського міського відділення НОК України.
Ще понад 200-х учнів різних шкіл Києва на цих тижнях зможуть взяти участь в святі спорту – «Олімпійському уроці» в ДЮСШ «Київ».