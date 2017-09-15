Олімпійський урок в академії фізкультури

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11-12 вересня Харківська державна академія фізичної культури приймала у стінах спортивного комплексу почесних гостей з усіх куточків України.
Це і представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, секції фізичної культури і спорту НАПН України, ректорів провідних вищих навчальних закладів країни у сфері фізичної культури і спорту, знаних науковців, керівників Харківської області й міста та інших авторитетних установ й організацій спортивної галузі.
Всіх їх об'єднало свято - Олімпійський урок в Харківській області та церемонія вшанування кращих спортсменів Слобожанщини! Для колективу Академії організація та проведення свята на такому високому рівні - це, в першу черга, підведення підсумків наполегливої роботи на черговому етапі - зимова та літня Всесвітні Універсіади, змагання міжнародного та Європейського рівнів тощо.
Рішенням Виконкому відділення НОК України в Харківській області колектив Академії та ректора навчального закладу нагороджено Почесною грамотою.