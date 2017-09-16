На Буковині відбулись заходи присвячені Олімпійському тижню

13 вересня у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на факультеті фізичної культури та здоров’я людини відбулись лекційні пари у рамках проведення Всеукраїнського олімпійського тижня.

Почесним гостем заходу став голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Чернівецької обласної ради, віце-президент Федерації легкої атлетики України, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Чернівецькій області Іван Гешко.

Організатором лекційних пар для студентів спеціальностей «Середня освіта (фізична культура)» та «Фізична культура і спорт» став кандидат наук з фізичного виховання і спорту, заступник голови ради молодих вчених ЧНУ, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків, заступник голови регіонального осередку Олімпійської академії України Ярослав Галан. Також на заході були присутні декан факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Ярослав Зорій, заступник декана з навчально-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Гнесь, завідувач кафедри теорії та методики фізичного вихованні і спорту, кандидат психологічних наук Ігор Наконечний та завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Юрій Мосейчук.

Пара розпочалась з презентації книги «Легка атлетика» в рамках проведення Всеукраїнського заходу «Олімпійська книга», також лектор розказав про характеристику легкоатлетичних вправ та види легкої атлетики, а Іван Тарасович показав відео з чемпіонату світу, на якому він отримав перемогу, та проаналізував разом зі студентами методику вдалого виступу.

На парі з дисципліни «Вступ до спеціальності» було презентовано фільм про 25 років українського спорту.

Учасники заходу отримали пам’ятні подарунки, а факультет – літературу на олімпійську та спортивну тематику.