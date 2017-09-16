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Олімпійський урок завітав до Сумського НВК №41 «Райдуга»
16 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійський урок завітав до Сумського НВК №41 «Райдуга»

Днями у Комунальному закладі Сумський НВК №41 «Райдуга» пройшов Олімпійський урок.

Зі своєю олімпійською нагородою до учнів 2-4 класів завітала голова відділення НОК України в Сумській області, срібна призерка Олімпійських ігор з біатлону Олена Петрова; ЗМС України з вільної боротьби Катерина Бурмістрова; учасниці Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро легкоатлетки Інна Кашина і Оксана Шкурат, учасниця Олімпійських ігор у Лондоні легкоатлетка Вікторія Кащеєва (П’ятаченко), які розповіли про свій шлях до спортивних вершин.

Упродовж всього уроку діти мали змогу переглянути відеоролики про історію зародження та проведення Олімпійських ігор, довідалися про успіхи українських атлетів, провели розминку разом з олімпійцями на шкільному подвір’ї, а також випробували свої сили на спритність у спортивних естафетах.

Наприкінці уроку всі учасники отримали подарунки та сувеніри від Національного олімпійського комітету України.

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