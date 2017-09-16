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До дошкільнят ужгородського НВК «Престиж» завітав Олімпійський урок
16 Вересня 2017 Поділитися
До дошкільнят ужгородського НВК «Престиж» завітав Олімпійський урок

В Ужгороді був проведений Олімпійський урок в рамках Олімпійського тижня в дошкільному навчальному закладі НВК «Престиж».

Педагоги спільно з представниками обласного відділення Національного олімпійського комітету України у Закарпатській області продумали цікаві естафети, ігри та п’ятихвилинну зарядку.

На завершення заходу діткам були вручені від обласного осередку НОК сертифікати про участь в Олімпійському уроці, а також - спортивний інвентар.

 

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