До дошкільнят ужгородського НВК «Престиж» завітав Олімпійський урок

В Ужгороді був проведений Олімпійський урок в рамках Олімпійського тижня в дошкільному навчальному закладі НВК «Престиж».

Педагоги спільно з представниками обласного відділення Національного олімпійського комітету України у Закарпатській області продумали цікаві естафети, ігри та п’ятихвилинну зарядку.

На завершення заходу діткам були вручені від обласного осередку НОК сертифікати про участь в Олімпійському уроці, а також - спортивний інвентар.