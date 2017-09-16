День фізичної культури і спорту у Мирнограді

У місті Мирноград, що на Донеччині, масово відзначали День фізичної культури і спорту. Святкування проходило в два етапи.

О 9:00 на головній спортивній арені міста – стадіоні «Шахтар» – відбулась ранкова флешмоб-руханка «Ми за спорт – ми разом». Захід розпочався з урочистого підняття прапору України та Олімпійського прапору і привітання працівників сфери фізичної культури та спорту з їх професійним святом. Учасниками руханки стали Мирноградський міський голова Олександр Брикалов, 300 учнів ДЮСШ, які яскравими вправами презентували свої види спорту, та 800 учнів навчальних закладів міста. На трибунах стадіону були присутні молодіжні організації, представники підприємств, установ, які також виконували ритмічні вправи.

Далі в рамках свята проходили змагання з видів спорту серед учбових закладів міста.

О 15:00 біля палацу культури «Україна» усі ролери міста зібралися для участі в «Ролер фесті». На захід були запрошені гості з Краматорська – ролер група «Адреналін», яка виконала показові номери та слалом на роликах.



Після привітальних слів міського голови Олександра Брикалова учасники свята вирушили на масовий пробіг по центральній вулиці Мирнограда. По завершенню пробігу були організовані майстер класи їзди на роликах, у яких із задоволенням брали участь діти та дорослі. А потім їм надали можливість закріпити вивчене у веселих роликових естафетах та конкурсах.

Усі учасники отримали солодкі подарунки. Спортивно-масовий захід охопив близько 250 ролерів, і кращі з них були нагороджені грамотами, медалями, роликами та захисною амуніцією.